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Испечь амгьал и помолиться Айтару: как в Кутоле отпраздновали жвабран

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Жәабран (жвабран) – один из традиционных праздников абхазов, относящихся к одному из семи молений божеству Айтар – покровителю домашнего скота. Из семи традиционных обрядов, связанных с божеством Айтар, сохранился только жвабран.

Одна из немногих семей, которая согласно вековым традициям проводит празднование жвабран, живет в селе Кутол. 87-летний хозяин Ардон Голандзия рассказал о празднике.

"Как я себя помню, наша семья празднует жвабран, он проводится для того, чтобы помолиться божеству домашнего скота Айтару. Делается это для того, чтобы он уберег скот от болезней и хищников, чтобы в семье был достаток", - говорит он.

К празднованию жвабрана готовятся заранее, за шесть дней до проведения культа делают закваску для теста, которая состоит из кипяченой воды и просеянной кукурузной муки, из него будут печь ритуальный пирог – жәабранмгьал. 

Сберечь домашний скот: как проводят традиционный праздник жвабран>>

После того как ритуальный пирог был уже готов, держа в руке зажженную свечу, хозяйка дома обратилась с мольбой к всевышнему, прося у него здравия для всей семьи. Затем нарезанные куски пирога попробовали все члены семьи и гости.

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