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На волоске от смерти: за спиной мужчины на лондонской улице обрушилась крыша

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© Foto/ Youtube/ ODN

Камера наружного наблюдения зафиксировала, как мужчина идет по улице мимо дома, и через секунду, крыша этого дома обваливается, как раз на то место, где только что проходил мужчина. Смотрите на видео, как это было.

Как сообщается, крыша дома обрушилась в результате порывистого ветра.



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На волоске от смерти: за спиной мужчины на лондонской улице обрушилась крыша
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