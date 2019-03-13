На волоске от смерти: за спиной мужчины на лондонской улице обрушилась крыша

Как сообщается, крыша дома обрушилась в результате порывистого ветра.
Камера наружного наблюдения зафиксировала, как мужчина идет по улице мимо дома, и через секунду, крыша этого дома обваливается, как раз на то место, где только что проходил мужчина. Смотрите на видео, как это было.
Как сообщается, крыша дома обрушилась в результате порывистого ветра.
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