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Побег из курятника: спасение цыплят из водостока попало на видео

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© Видео Newsflare

Около 80 цыплят оказались в западне на скоростной трассе в Таиланде.

Птенцы провели в водостоке целый день. Вероятно, в люк птицы попали при перегрузке из одной машины в другую. 

Освобожденных цыплят поместили в клетку и доставили в ветлечебницу.

Теги:
домашние животные, Таиланд


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