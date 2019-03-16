Побег из курятника: спасение цыплят из водостока попало на видео

Птенцы провели в водостоке целый день. Вероятно, в люк птицы попали при перегрузке из одной машины в другую.
Освобожденных цыплят поместили в клетку и доставили в ветлечебницу.
Около 80 цыплят оказались в западне на скоростной трассе в Таиланде.
Птенцы провели в водостоке целый день. Вероятно, в люк птицы попали при перегрузке из одной машины в другую.
Освобожденных цыплят поместили в клетку и доставили в ветлечебницу.
В Очамчыре прошел первый день приема мраморного клопа, собранного механическим способом.
В пятницу минимум в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба.
Обнаружили детеныша в заповеднике "Мала-Мала" в Национальном парке Крюгера.
Артем рано потерял родителей и оказался в детском доме.
В церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы в Сухуме приняли участие руководство страны, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители общественности.
Американский профессор политологии Джуди Твигг призвала США и Европу осознать, что санкции приносят России лишь пользу.
Член Совета Федерации России Алексей Пушков связал новые антироссийские санкции Оттавы с соответствующими "ценностями" канадского руководства.