Побег из курятника: спасение цыплят из водостока попало на видео

Около 80 цыплят оказались в западне на скоростной трассе в Таиланде.

Птенцы провели в водостоке целый день. Вероятно, в люк птицы попали при перегрузке из одной машины в другую.

Освобожденных цыплят поместили в клетку и доставили в ветлечебницу.