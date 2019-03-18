Не простые пахари: тракторный биатлон прошел в Удмуртии

Это не просто гонки на тракторах по бездорожью.
На этих состязаниях есть огневой рубеж: трактористы стреляют по мишеням из пневматических ружей.
Кроме того, гонщики соревнуются в парковке и езде "змейкой".
В тракторном биатлоне участвовали более 30 водителей из России и Белоруссии.
Это не просто гонки на тракторах по бездорожью.
На этих состязаниях есть огневой рубеж: трактористы стреляют по мишеням из пневматических ружей.
Кроме того, гонщики соревнуются в парковке и езде "змейкой".
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