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Не простые пахари: тракторный биатлон прошел в Удмуртии

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© Видео RUPTLY

В тракторном биатлоне участвовали более 30 водителей из России и Белоруссии.

Это не просто гонки на тракторах по бездорожью.

На этих состязаниях есть огневой рубеж: трактористы стреляют по мишеням из пневматических ружей.

Кроме того, гонщики соревнуются в парковке и езде "змейкой".



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