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Небо в огнях: грандиозный салют в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией

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© Видео Ruptly

В понедельник 18 март в Крыму отмечали пятилетие воссоединения с Россией.

Большой концерт в честь праздника начался в 18:00 и завершился салютом в 22:00.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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