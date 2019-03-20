Здоровье близких и кофе: жители Абхазии рассказали, что для них счастье

На вопрос о том, что такое счастье, люди на улицах Сухума отвечали по-разному, для кого-то счастье - это выпить ароматный кофе на знаменитой "Брехаловке", другие говорили, что у каждого свое счастье. Но все были едины в одном, здоровье родных и близких - самое важное, что может быть, для многих уже этого достаточно, чтобы ощущать счастье.

Международный день счастья (International Day of Happiness) отмечается во всем мире 20 марта. Памятный день был учрежден Генеральной Ассамблей ООН 28 июня 2012 года с целью поддержания идеи, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете и напоминанием правительствам, чтобы при подсчете благосостояния нации они учитывали также такие факторы, как уровень счастья, поскольку только лишь экономические показатели не дают объективной картины.