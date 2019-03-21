"Идаи" ударил по Мозамбику: число жертв достигло более 200 человек

Тропический циклон "Идаи" обрушился на юго-восточное побережье Африки на прошлой неделе и затронул территории Мозамбика, Зимбабве и Малави.

Число погибших в результате тропического циклона "Идаи" в Мозамбике достигло 217 человек, еще около 15 тысяч нуждаются в помощи, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Министр окружающей среды Мозамбика Селзу Коррейя (Celso Correia) в четверг заявил, что службы оказали помощь трем тысячам человек, которых затронула стихия.

В Мозамбике больше всего в результате стихии пострадал город Бейра.

Ученые напоминают, что изменения климата сегодня влечет за собой повышение степени интенсивности и частоты возникновения некоторых из таких явлений, как тропические циклоны, сильные ливни, волны тепла, засухи, зимние метели.

По сообщениям Гидрометцентра России, в 2018 году на планете возникло 98 тропических циклонов, что превысило норму на 18%.