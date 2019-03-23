Дети любят грязь: а малыши носорогов особенно

Малыш носорога принимает свою первую грязевую ванну, а мама-носорог показывает, как это делать профессионально.
Детеныш носорога в сафари-парке во Флориде учится принимать грязевую ванну.
Малыш носорога принимает свою первую грязевую ванну, а мама-носорог показывает, как это делать профессионально.
Туристический паром перевернулся в районе аль-Габат в Мосуле, на борту были десятки людей.
Мощный взрыв прогремел на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн около 14:00 по местному времени в четверг 21 марта.
В присутствии родственников, журналистов и главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко Рахим продемонстрировал новый результат.
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