Дети любят грязь: а малыши носорогов особенно

Главные темы

Метод Адлейба: как абхазский язык довел учительницу до Гала О том, как в галской школе № 2 учительница из Сухума обучает детей абхазскому языку, как она добирается в район, какие методики использует, и чего не хватает школе для полноценной работы, читайте в материале Sputnik. 40

По пятницам и не только: как в Сухуме готовятся к "Тотальному диктанту" О том, как в Россотрудничестве идет подготовка к "Тотальному диктанту", почему русский не только по пятницам, кто ходит на занятия, читайте в материале Sputnik. 121