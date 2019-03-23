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Дети любят грязь: а малыши носорогов особенно

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Детеныш носорога в сафари-парке во Флориде учится принимать грязевую ванну.

Малыш носорога принимает свою первую грязевую ванну, а мама-носорог показывает, как это делать профессионально.



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