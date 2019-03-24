Пес-горнолыжник: как Бен стал знаменитостью на курорте в Австрии

Пользоваться различными подъемниками швейцарская овчарка по кличке Бен учился около месяца. Появление пса на спуске обычно вызывает у туристов умиление.
Белая швейцарская овчарка Бен – знаменитость курорта Цаухензее в Австрии. Пес обожает горнолыжные спуски и любит мчаться вниз за хозяином.
Пользоваться различными подъемниками швейцарская овчарка по кличке Бен учился около месяца. Появление пса на спуске обычно вызывает у туристов умиление.
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