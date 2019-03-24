Пес-горнолыжник: как Бен стал знаменитостью на курорте в Австрии

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Запретить весенние посадки многолетних культур предложили в Абхазии О том, какая погода будет в Абхазии в ближайшие дни и почему не стоит сажать многолетние культуры весной, рассказали Sputnik главный синоптик Абхазии Амир Цушба и директор НИИ сельского хозяйства АНА Лесик Айба. 417

ВОЗ заявила о снижении смертности от туберкулеза в мире на 42 процента Более полутора миллионов человек погибли от туберкулеза в 2017 году, среди них 230 тысяч детей. 18