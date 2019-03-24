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Из "Ауди" в "Конемобиль": житель Беларуси изобрел необычный вид транспорта

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© RUPTLY.

Житель Беларуси дал старенькому автомобилю новую жизнь, сделав из нее комфортную повозку для лошади.

Алексей Усиков из Беларуси нашел способ пристроить старенький Audi, сделав из него необычный "конемобиль".



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