Из "Ауди" в "Конемобиль": житель Беларуси изобрел необычный вид транспорта

Алексей Усиков из Беларуси нашел способ пристроить старенький Audi, сделав из него необычный "конемобиль".
Житель Беларуси дал старенькому автомобилю новую жизнь, сделав из нее комфортную повозку для лошади.
Алексей Усиков из Беларуси нашел способ пристроить старенький Audi, сделав из него необычный "конемобиль".
Халва – популярная сладость не только на Кавказе, но и за его пределами.
Двадцать лет назад НАТО начало на Балканах военную операцию.
Белая швейцарская овчарка Бен – знаменитость курорта Цаухензее в Австрии. Пес обожает горнолыжные спуски и любит мчаться вниз за хозяином.
Отмечается, что истребители не допустили приближения иностранных бомбардировщиков к государственной границе России.
Американский президент Дональд Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Футбольный матч девятого тура Чемпионата Абхазии между "Афоном" и "Динамо" состоялся на стадионе "Динамо" в Сухуме.
Органист Лука Гаделия, сопрано Кристина Эшба и Янкелика Сушкова-Ирина дадут концерт в Москве в воскресенье 24 марта.