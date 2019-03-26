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"Кучка негодяев": экс-сотрудник СБУ рассказал о постмайданном руководстве Украины

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© Видео РИА

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров дал пресс-конференцию в понедельник 25 марта.

Василий Прозоров до начала 2017 года работал в штабе Антитеррористического центра, по служебной надобности контактировал с другими украинскими силовыми структурами — Минобороны, Нацгвардией, Нацполицией. При этом уже после Майдана 2014 года Прозоров принял решение сотрудничать с российскими спецслужбами.

Прозоров сообщил о существовании тайных тюрем подразделения "Азов", через которые только за два месяца 2014 года прошли 300 человек, о том, что украинские спецслужбы занимаются организацией диверсий и терактов на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также выразил уверенность, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, в которой погибли 298 человек, причастна украинская сторона.

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