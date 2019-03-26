22:32 26 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.17
  • EUR72.58
Поиск
Видео

Не оставят равнодушным: десять медвежат приютили в тверском Центре спасения

Получить короткую ссылку
6410

Новости

Все новости
Все новости
© Видео RUPTLY

Десять медвежат-сирот делают первые шаги к самостоятельной жизни в Центре спасения в Тверской области.

Все десять малышей стали сиротами в начале 2019 года.

Ветеринары прогнозируют, что через шесть-семь месяцев медвежата смогут самостоятельно выйти в лес, а пока у людей есть шанс увидеть, как они шалят, сопят и бегают.

По теме

Как в США медвежатам помогли покинуть мусорный контейнер
Впервые в истории парка: в Крыму родилась тройня медвежат
Час потехи: лунные медвежата забавляются в зоопарке


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сакура цветет: лучшие фото со всего мира
Не оставят равнодушным: десять медвежат приютили в тверском Центре спасения
Полезные продукты, которые на самом деле вредят нашему организму
Вся правда о "полезных" продуктах

Соцсети

Sputnikabkhazia