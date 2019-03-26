Не оставят равнодушным: десять медвежат приютили в тверском Центре спасения

Десять медвежат-сирот делают первые шаги к самостоятельной жизни в Центре спасения в Тверской области.

Все десять малышей стали сиротами в начале 2019 года.

Ветеринары прогнозируют, что через шесть-семь месяцев медвежата смогут самостоятельно выйти в лес, а пока у людей есть шанс увидеть, как они шалят, сопят и бегают.