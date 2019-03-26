Не оставят равнодушным: десять медвежат приютили в тверском Центре спасения

Все десять малышей стали сиротами в начале 2019 года.
Ветеринары прогнозируют, что через шесть-семь месяцев медвежата смогут самостоятельно выйти в лес, а пока у людей есть шанс увидеть, как они шалят, сопят и бегают.
Десять медвежат-сирот делают первые шаги к самостоятельной жизни в Центре спасения в Тверской области.
Все десять малышей стали сиротами в начале 2019 года.
Ветеринары прогнозируют, что через шесть-семь месяцев медвежата смогут самостоятельно выйти в лес, а пока у людей есть шанс увидеть, как они шалят, сопят и бегают.
Тысячи индийских мужчин, переоделись в женские наряды и собрались в храме Коттанкулангара Деви в штате Керала на закрытии фестиваля Чамайавилакку.
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров дал пресс-конференцию в понедельник 25 марта.
Около года назад житель Сухума Нарт Квициния купил тигрового питона, который "засветился" на видео в социальных сетях.
Три медвежонка на своей первой прогулке на опушке леса в Приморском крае.
26 марта 1989 года в СССР состоялись первые за всю историю страны выборы народных депутатов на альтернативной основе.
Матч девятого тура чемпионата Абхазии между футбольными клубами "Гагра" и "Самурзакан" состоялся на галском центральном стадионе во вторник 26 марта.
Ранее Йенс Столтенберг подтвердил приверженность альянса решению Бухаресткого саммита, согласно которому Грузия может стать членом организации при условии соответствия его стандартам.