Задержание боевиков в Крыму

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Анатомия театра: абхазская колыбель культуры или место раздора Всемирный день театра отмечается 27 марта. О том, какие театры работают в Абхазии, их состоянии, что они предлагают зрителю и какие традиции сохраняют размышляет колумнист Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия. 106

Не загораживай: Путин подвинул сотрудника службы безопасности Президент России Владимир Путин провел встречу со спортсменами, которые представляли нашу страну на зимней универсиаде в Красноярске. 32