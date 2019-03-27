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Задержание боевиков в Крыму

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© Видео ЦОС ФСБ РФ

В среду 27 марта ФСБ совместно с подразделениями МВД и Росгвардии задержали 20 боевиков "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.

Участники организации "осуществляли антиконституционную деятельность", намереваясь создать "всемирный халифат", пишет РИА Новости.

Против террористов возбуждены уголовные дела.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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