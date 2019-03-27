Задержание боевиков в Крыму

Участники организации "осуществляли антиконституционную деятельность", намереваясь создать "всемирный халифат", пишет РИА Новости.
Против террористов возбуждены уголовные дела.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
В среду 27 марта ФСБ совместно с подразделениями МВД и Росгвардии задержали 20 боевиков "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
Участники организации "осуществляли антиконституционную деятельность", намереваясь создать "всемирный халифат", пишет РИА Новости.
Против террористов возбуждены уголовные дела.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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