Прорыть воде "дорогу": как меняют русло реки Бзыбь

Река Бзыбь сменила свое направление из-за паводков весной 2018 года и стала затапливать приемные колодцы Пицунды, разрушать насосные станции. Работы по изменению русла этой реки ведутся с января 2019 года.

Из-за разлива реки Бзыбь в пицундские приемные колодцы начало поступать воды больше, чем они могли вместить, что со временем привело бы к их разрушению. На проблемном участке работы по смене русла реки начались в январе 2019 года. На это было выделено почти 15 миллионов рублей из бюджета Абхазии.

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На сегодняшний день вырыто новое русло шириной 80 метров, длиной 700 метров, глубиной 2,5 метра. Подготавливается заводь, откуда в приемные колодцы будет поступать около 15% от общего потока.