Все-таки стал настоящим: история кролика Паффа из США

Этот милый кролик скоро догонит в росте свою юную хозяйку. Сейчас размер Паффа чуть меньше метра, но это не предел, ведь гигантский континентальный кролик может вырасти до 1,5 метров.
Гигантский кролик Пафф живет в американской семье.
Этот милый кролик скоро догонит в росте свою юную хозяйку. Сейчас размер Паффа чуть меньше метра, но это не предел, ведь гигантский континентальный кролик может вырасти до 1,5 метров.
Село Мкялрипш Гагрского района, в котором проживает около ста семей, расположено на границе Абхазии и России.
В Дагестане задержали участника банды, причастного к терактам на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" московского метро в 2010 году.
Любознательный попугай привлек внимание транспортного департамента Квинсленд, после того как занял дорожную камеру в городе Кернс целиком под свои нужды.
Река Бзыбь сменила свое направление из-за паводков весной 2018 года и стала затапливать приемные колодцы Пицунды, разрушать насосные станции. Работы по изменению русла этой реки ведутся с января 2019 года.
О том, что из себя представляет абхазское село Мкялрипш, расположенное на границе с Россией, как влияет такое соседство и чем жителям мешает Псоу, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Госдепартамент и Минфин США рассмотрели пакет новых санкций и ожидают одобрения от Белого дома, чтобы ввести их.
О том, какие специальности наиболее популярны в Абхазии, в чем преимущество обучения по техническим направлениям и какие квоты выдает Россия жителям республики, читайте в материале Sputnik Абхазия.