Все-таки стал настоящим: история кролика Паффа из США

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С видом на Россию: особенности жизни в абхазском селе Мкялрипш О том, что из себя представляет абхазское село Мкялрипш, расположенное на границе с Россией, как влияет такое соседство и чем жителям мешает Псоу, читайте в материале корреспондента Sputnik. 445

Bloomberg сообщил о подготовке США новых антироссийских санкции Госдепартамент и Минфин США рассмотрели пакет новых санкций и ожидают одобрения от Белого дома, чтобы ввести их. 53