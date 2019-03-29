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Все-таки стал настоящим: история кролика Паффа из США

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© Видео Caters News/big_cocoa_puff

Гигантский кролик Пафф живет в американской семье.

Этот милый кролик скоро догонит в росте свою юную хозяйку. Сейчас размер Паффа чуть меньше метра, но это не предел, ведь гигантский континентальный кролик может вырасти до 1,5 метров.



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