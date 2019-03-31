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Опустилась тьма: как прошла экологическая акция "Час Земли"

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© Видео Ruptly, AP

Подсветка на зданиях по всему миру погасла в рамках ежегодной акции "Час Земли".

Акцией "Час Земли" Всемирный фонд дикой природы старается привлечь внимание к проблемам изменения климата, светового загрязнения и чрезмерного электропотребления.

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