Опустилась тьма: как прошла экологическая акция "Час Земли"

Акцией "Час Земли" Всемирный фонд дикой природы старается привлечь внимание к проблемам изменения климата, светового загрязнения и чрезмерного электропотребления.
Подсветка на зданиях по всему миру погасла в рамках ежегодной акции "Час Земли".
Акцией "Час Земли" Всемирный фонд дикой природы старается привлечь внимание к проблемам изменения климата, светового загрязнения и чрезмерного электропотребления.
Трансляция суперсезона международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
На пост президента Украины претендуют 39 кандидатов, что стало рекордом для страны.
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XIV Международный фестиваль русских драматических театров "Соотечественники", который открылся спектаклем театра Искандера из Сухума, проходит в столице Мордовии с 29 марта по 4 апреля.
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