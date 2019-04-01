Целительная сила: как уроки музыки помогают детям восстанавливать слух

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Развить индивидуальность: Европейская академия футбола откроется в Абхазии В Европейскую академию футбола, которую планируют открыть в Сухуме, будут принимать детей в возрасте от пяти до семи лет. 57

"От сердца к сердцу" в Москве: "Яйрума" передал эстафету добра Чтобы поддержать подопечных культурно-благотворительного фонда "Ашана", 31 марта в московском Театре мимики и жеста юные артисты из Абхазии срывали аплодисменты, а взрослые разыгрывали "стопу" легендарного абхазского футболиста, монеты и другие лоты на аукционе. 53