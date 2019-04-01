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Целительная сила: как уроки музыки помогают детям восстанавливать слух

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Учитель музыки Алексей Бороздин уже 50 лет обучает тяжелобольных ребят.

Благодаря учителю музыки Алексею Бороздину юный Федя Никипелов из Новосибирска может снова различать звуки.

Мальчик потерял слух в 9-месячном возрасте, когда перенес тяжелую форму менингита. Врачи не смогли помочь мальчику восстановить слух.



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