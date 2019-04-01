Целительная сила: как уроки музыки помогают детям восстанавливать слух

Благодаря учителю музыки Алексею Бороздину юный Федя Никипелов из Новосибирска может снова различать звуки.
Мальчик потерял слух в 9-месячном возрасте, когда перенес тяжелую форму менингита. Врачи не смогли помочь мальчику восстановить слух.
Учитель музыки Алексей Бороздин уже 50 лет обучает тяжелобольных ребят.
Благодаря учителю музыки Алексею Бороздину юный Федя Никипелов из Новосибирска может снова различать звуки.
Мальчик потерял слух в 9-месячном возрасте, когда перенес тяжелую форму менингита. Врачи не смогли помочь мальчику восстановить слух.
В субботу сотни людей вышли на митинг против НАТО перед Белым домом в Вашингтоне, округ Колумбия.
Трансляция суперсезона международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Подсветка на зданиях по всему миру погасла в рамках ежегодной акции "Час Земли".
На пост президента Украины претендуют 39 кандидатов, что стало рекордом для страны.
В Европейскую академию футбола, которую планируют открыть в Сухуме, будут принимать детей в возрасте от пяти до семи лет.
Чтобы поддержать подопечных культурно-благотворительного фонда "Ашана", 31 марта в московском Театре мимики и жеста юные артисты из Абхазии срывали аплодисменты, а взрослые разыгрывали "стопу" легендарного абхазского футболиста, монеты и другие лоты на аукционе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил эффективность скоординированной внешней политики России и Абхазии и заявил о том, что Москва продолжит укреплять позиции республики на международной арене.