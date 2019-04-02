Опубликованы кадры с места крушения самолета с совладельцем S7 на борту

Совладелец, глава совета директоров группы S7 Наталия Филева погибла при крушении самолета в Германии. Авиакатастрофа произошла при посадке частного самолета в аэропорт Эгельсбах во Франкфурте-на-Майне.
Авиакатастрофа, в которой погибла глава совета директоров группы S7 Наталия Филева, произошла в воскресенье 31 марта.
Совладелец, глава совета директоров группы S7 Наталия Филева погибла при крушении самолета в Германии. Авиакатастрофа произошла при посадке частного самолета в аэропорт Эгельсбах во Франкфурте-на-Майне.
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