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Опубликованы кадры с места крушения самолета с совладельцем S7 на борту

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© Видео DNF

Авиакатастрофа, в которой погибла глава совета директоров группы S7 Наталия Филева, произошла в воскресенье 31 марта.

Совладелец, глава совета директоров группы S7 Наталия Филева погибла при крушении самолета в Германии. Авиакатастрофа произошла при посадке частного самолета в аэропорт Эгельсбах во  Франкфурте-на-Майне.



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