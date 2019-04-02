Узбекский акалмышь: в Ташкенте приготовили семь тонн сумаляка

Над приготовлением традиционного праздничного блюда, требующего очень много усилий и времени, трудились не менее 50 опытных поваров. Несмотря на проливной дождь и относительно холодную для Узбекистана погоду, кулинары весь день трудились у огромного казана, специально изготовленного для благотворительной акции "Mega sumalak".

По оценкам поваров, вес угощения составил семь тонн. Часть получившегося сумаляка отправили в детские дома милосердия, расфасовав по бочкам и пластиковым контейнерам. Еще несколько тысяч небольших баночек раздали всем желающим.