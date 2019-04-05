Закалка с детства: малышей от 6 лет тренируют кунг-фу в китайском Шаолине

Детей учат переносить боль и усталость в постоянных занятиях боевыми искусствами.
Малышей от 6 лет тренируют кунг-фу в китайском Шаолине.
Детей учат переносить боль и усталость в постоянных занятиях боевыми искусствами.
Глава миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии Максим Забалуев рассказал о работах по поиску без вести пропавших в годы Отечественной войны народа Абхазии.
Маленький полярный медвежонок был представлен публике в Берлинском зоопарке Tierpark во вторник, 2 апреля.
Второй Сухумский международный кинофестиваль SIFF 2019 пройдет в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера с 4 по 8 апреля 2019 года.
В Москве в возрасте 88 лет умер Георгий Данелия.
О том, какое "досье" собирают на жителей Ткуарчала и как они платят по долгам, читайте в материале Sputnik.
Абхазская делегация участвует в туристическом форуме "Открытый Крым", который проходит в Симферополе 5 и 6 апреля.
Встреча футбольных клубов "Гагры" и "Афона" прошла в городе Гагра в пятницу 5 апреля.