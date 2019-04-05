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Закалка с детства: малышей от 6 лет тренируют кунг-фу в китайском Шаолине

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Малышей от 6 лет тренируют кунг-фу в китайском Шаолине.

Детей учат переносить боль и усталость в постоянных занятиях боевыми искусствами.



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