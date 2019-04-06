Над тремя морями: кадры полета российских Ту-160

В Министерстве обороны России отметили, что "на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Дании".
Продолжительность полета составила более 13 часов, была произведена дозаправка в воздухе.
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.
В Министерстве обороны России отметили, что "на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Дании".
Продолжительность полета составила более 13 часов, была произведена дозаправка в воздухе.
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