Беззащитный хищник: в ЮАР спортсмены спасли акулу

Акулу выбросило на скалистый берег. Спортсмены и береговая охрана объединили свои усилия. Они положили рыбу на доску для серфинга и перенесли на ту часть пляжа, где не было камней. Акуле удалось уплыть.
Серфингисты в ЮАР спасли акулу, выброшенную на берег.
Акулу выбросило на скалистый берег. Спортсмены и береговая охрана объединили свои усилия. Они положили рыбу на доску для серфинга и перенесли на ту часть пляжа, где не было камней. Акуле удалось уплыть.
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