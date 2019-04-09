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Беззащитный хищник: в ЮАР спортсмены спасли акулу

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© Видео Associated Press

Серфингисты в ЮАР спасли акулу, выброшенную на берег.

Акулу выбросило на скалистый берег. Спортсмены и береговая охрана объединили свои усилия. Они положили рыбу на доску для серфинга и перенесли на ту часть пляжа, где не было камней. Акуле удалось уплыть.



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