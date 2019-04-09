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Народный Оскар: в Якутии изготовили подарок для создателей "Игры престолов"

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© RUPTLY.

Сотни жителей Якутии приняли участие в изготовлении подарка для создателей любимого во всем мире сериала "Игра престолов" — статуэтки Джона Сноу, одного из главных персонажей.

Частично статуэтка выполнена из серебра, частично из кованой стали с использованием латуни.

Серебро при этом использовано "народное": жители Якутска добровольно приносили свои украшения.

В апреле на экраны выходит финальный, восьмой сезон "Игры престолов".

Как выяснилось, многие жители Якутии ассоциируют себя с миром "Игры престолов", ведь они живут в самой холодной населенной части планеты, и знаменитый слоган "Зима близко" они понимают, как никто. В природном парке "Ленские столбы" в Якутии есть даже 300-метровая горная стена, которая очень напоминает Стену из сериала.



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