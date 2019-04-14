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Магия льда: фотограф на коньках записал удивительные звуки льда

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© Видео HENRIKTRYGG

Шведский фотограф на коньках записал удивительные звуки льда.

Фотограф Хенрик Тригг родом из Швеции. Мужчина обожает кататься по озерам родной страны и снимать на фото потрясающие пейзажи замерзших озер и заснеженных гор.

Хенрик в буквальном смысле скользит по тонкому льду. При этом его коньки издают завораживающие и неповторимые звуки. Причина возникновения невероятных звуков - толщина ледяного покрова, от которой и зависят изменения в "музыке". Местами она составляет не больше 45 миллиметров. 

Фотограф никогда не знает наверняка, как далеко он сможет проехать на коньках. Именно эта неопределенность манит его еще больше.



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