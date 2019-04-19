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Подарок из Перу: деревянный “Фольксваген жук” едет в Нью-Йорк

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© Видео RUPTLY

Плотник Ортега из Лимы хочет поздравить дочь с днем рождения необычным подарком – деревянным “Фольксваген жук”.

Девушка попросила оригинальный подарок еще пять лет назад, сейчас ей исполнилось 20 лет, и ее мечта сбылась.

Теперь этот деревянный “жук” должен преодолеть более 11 тысяч километров по автотрассам из Перу до Нью-Йорка.



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