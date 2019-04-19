Подарок из Перу: деревянный “Фольксваген жук” едет в Нью-Йорк

Девушка попросила оригинальный подарок еще пять лет назад, сейчас ей исполнилось 20 лет, и ее мечта сбылась.
Теперь этот деревянный “жук” должен преодолеть более 11 тысяч километров по автотрассам из Перу до Нью-Йорка.
Плотник Ортега из Лимы хочет поздравить дочь с днем рождения необычным подарком – деревянным “Фольксваген жук”.
Девушка попросила оригинальный подарок еще пять лет назад, сейчас ей исполнилось 20 лет, и ее мечта сбылась.
Теперь этот деревянный “жук” должен преодолеть более 11 тысяч километров по автотрассам из Перу до Нью-Йорка.
Вокалист группы Pink Floyd Роджер Уотерс признался, что ему "стыдно быть англичанином" после ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа британской полицией на прошлой неделе.
Тигренок Луна из зоопарка Казани готовится к отправке на операцию в Москву: слепой малышке будут менять хрусталик.
Оперативная помощь при закупорке дыхательных путей – необходимая мера для спасения жизни человека.
Мусорная свалка в Галском районе расположена в двух километрах от города Гал и в 17 километрах от моря.
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба 19 апреля провел встречу с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самер Халилем на полях V Ялтинского международного экономического форума в Республике Крым.
Организация отстрела шакалов и волков в Абхазии возложена на Государственную ветеринарную службу республики.
Клуб "Друзей Крыма" включает в себя представителей более 70 стран Европы, Азии и Латинской Америки.