Подарок из Перу: деревянный “Фольксваген жук” едет в Нью-Йорк

Девушка попросила оригинальный подарок еще пять лет назад, сейчас ей исполнилось 20 лет, и ее мечта сбылась.

Теперь этот деревянный “жук” должен преодолеть более 11 тысяч километров по автотрассам из Перу до Нью-Йорка.