Скромные герои: подростки спасли из огня шестерых детей

В Челябинской области в огне едва не погибли шестеро детей, их спасли трое подростков, оказавшихся случайно рядом.

В одном из частных домов в населенном пункте Красносельское в Челябинской области 8 апреля начался пожар. В доме находилось шестеро детей. Взрослых в доме на момент пожара не было.

Трое подростков: Виталий Анашкин, Женя Никулин и Данила Мартынюк, которые находились неподалеку от горящего дома, кинулись на помощь детям, кричащим о помощи. В итоге они спасли пятерых девочек и одного годовалого мальчика.

Причиной пожара, видимо, стало короткое замыкание электропроводки на веранде.

Челябинские пожарные предложили наградить юных героев. Спасатели считают, что на столь отважный шаг может пойти не каждый человек и поэтому ребята достойны поощрения.