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Индийский художник сделал мемориал жертвам взрыва на Шри-Ланке

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© Видео РИА Новости

Индийский художник по песку Сударшан Патнаик почтил память жертв терактов на Шри-Ланке.

"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье. По последним данным, в результате взрывов погиб 321 человек, более 520 пострадали.

Ранее сообщалось, что в связи со взрывами задержаны 40 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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