Ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС: архивные кадры

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области.

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26 апреля в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени произошел взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности. В результате него была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно повреждены деаэраторная этажерка и машинный зал, уничтожены все барьеры и системы безопасности. Взрывы и возникший пожар сопровождались выбросом огромной радиоактивности. Ежесуточно в окружающую среду попадали миллионы Кюри, и этот процесс продолжался до 6 мая 1986 года, после чего выброс резко упал (в тысячи раз) и в дальнейшем продолжал уменьшаться.

В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории многих стран. Специфика выброса обусловила широкое распространение радиоактивности на территории Северного полушария, в основном через европейский континент. Радиоактивность, которую принесли с собой загрязненные облака из Чернобыля, была зафиксирована не только в северной и южной частях Европы, но и в Канаде, Японии и Соединенных Штатах. Незагрязненным осталось только лишь южное полушарие.

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Авария на ЧАЭС так или иначе затронула жизнь миллионов людей. В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных радиоактивными осадками территорий. Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России, Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий. У 134 человек (технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны, занимавшиеся тушением пожара) была зафиксирована острая лучевая болезнь. Из них 28 человек умерли в первые месяцы после случившегося. Еще трое погибли в момент взрыва на четвертом энергоблоке.

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17 декабря 2003 года Генеральная ассамблея ООН поддержала решение Совета глав государств СНГ о провозглашении 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф в государствах-членах Содружества.

Несмотря на широкомасштабные чрезвычайные меры по ликвидации и смягчению последствий катастрофы, принятые как сразу после нее, так и в последующие годы, Чернобыльская АЭС продолжает оставаться потенциальным источником опасности.