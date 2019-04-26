Редкие кадры: краснокнижный дальневосточный леопард и амурский тигр

Ученым заповедника "Земля леопарда" впервые удалось запечатлеть краснокнижных дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории Владивостока.

Сотрудники заповедники установили фотоловушку на вершине одной из гор и направили ее объектив на море.

Это место поочередно посетили леопард и тигр.

По словам ученых, то, что удалось сфотографировать краснокнижных животных показывает, что редкие кошки действительно являются соседями жителей столицы Дальневосточного федерального округа.

Новые фотографии были получены в части нацпарка, территориально входящей во Владивостокский городской округ, неподалеку от берега Амурского залива, разделяющего юго-запад Приморья и город.