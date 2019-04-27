Матерь бельчат: кошка приютила и вскормила осиротевших детенышей белки

Добрая история произошла на территории парка миниатюр. Смотрите замурчательное видео со звуком, но только не за рулем – усыпляет.
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Добрая история произошла на территории парка миниатюр. Смотрите замурчательное видео со звуком, но только не за рулем – усыпляет.
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Международный день памяти о чернобыльской катастрофе отмечается в пятницу 26 апреля.
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Предоставление российского жителям Донбасса не отразится на исполнении социальных обязательств в России, заявил глава российского государства Владимир Путин.
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Инициативы в плане сокращения ядерных потенциалов приветствуются, но нужно знать детали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.