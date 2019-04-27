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Матерь бельчат: кошка приютила и вскормила осиротевших детенышей белки

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© Видео RUPTLY

В Бахчисарае кошка стала приемной матерью для осиротевших бельчат.

Добрая история произошла на территории парка миниатюр. Смотрите замурчательное видео со звуком, но только не за рулем – усыпляет.



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