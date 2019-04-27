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Гори оно огнем: индуисты забросали друг друга факелами во имя богини

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© Видео RUPTLY

В индийском Мангалоре сотни людей бросались друг в друга горящими пальмовыми ветвями.

По верованию, обряд умилостивит индуистскую богиню Дурги. Кроме того, зрелище привлекает тысячи зрителей.



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