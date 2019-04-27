Гори оно огнем: индуисты забросали друг друга факелами во имя богини

По верованию, обряд умилостивит индуистскую богиню Дурги. Кроме того, зрелище привлекает тысячи зрителей.
В индийском Мангалоре сотни людей бросались друг в друга горящими пальмовыми ветвями.
По верованию, обряд умилостивит индуистскую богиню Дурги. Кроме того, зрелище привлекает тысячи зрителей.
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
В Бахчисарае кошка стала приемной матерью для осиротевших бельчат.
Ученым заповедника "Земля леопарда" впервые удалось запечатлеть краснокнижных дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории Владивостока.
Sputnik предлагает один из самых распространенных методов по эвакуации пострадавших людей.
В студенческом фестивале национальных культур, который прошел в Российском экономическом университете в Москве, было представлено 26 стран, в том числе и Абхазия.
О том, как абхазы традиционно отмечают Пасху (Амшапы), какие ритуалы принято проводить в этот день, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Международный фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг" проходит в Майкопе с 22 по 28 апреля.