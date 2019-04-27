Равноценный обмен: Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками на саммите во Владивостоке

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Абхазские танцы представили на фестивале национальных культур в Москве В студенческом фестивале национальных культур, который прошел в Российском экономическом университете в Москве, было представлено 26 стран, в том числе и Абхазия. 20

Жертвенное животное и моление: как в Абхазии празднуют Пасху О том, как абхазы традиционно отмечают Пасху (Амшапы), какие ритуалы принято проводить в этот день, читайте в материале Sputnik Абхазия. 234