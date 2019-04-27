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Равноценный обмен: Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками на саммите во Владивостоке

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Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.

Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын провели переговоры во Владивостоке в четверг 25 апреля.

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Теги:
Россия, КНДР, Ким Чен Ын, Владимир Путин


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