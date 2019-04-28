Видео атаки террориста-смертника на отель в Шри-Ланке появилось в Сети

Кадры взрыва, прогремевшего в воскресенье 21 апреля в гостинице Colombo"s Kingsbury Hotel на Шри-Ланке, появились в Сети.

В воскресенье 21 апреля по Шри-Ланке прокатилась серия взрывов, которые унесли жизни 359 человек.

В пятницу 26 апреля, в городе Калмунай прогремели еще три взрыва. После этого полиция ввела комендантский час на востоке острова.

Ответственность за случившееся взяла на себя группировка "Исламское государство"*. Как заявил президент островного государства Майтрипала Сирисена, на территории Шри-Ланки действуют порядка 130-140 членов этой организации.

По версии следствия, в атаках участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

*Террористическая организация, запрещенная в России.



