Ковер из тюльпанов: площадь в Стамбуле украсили полотном из живых цветов

В Стамбуле проходит четырнадцатый по счету фестиваль тюльпанов.

В рамках фестиваля тюльпанов в Стамбуле создали ковер из 640 тысяч цветов.

Уникальный "ковер из тюльпанов" ежегодно привлекает на площадь Султанахмет массу туристов, он считается одним из символов Стамбула.