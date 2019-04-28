Ковер из тюльпанов: площадь в Стамбуле украсили полотном из живых цветов

В рамках фестиваля тюльпанов в Стамбуле создали ковер из 640 тысяч цветов.
Уникальный "ковер из тюльпанов" ежегодно привлекает на площадь Султанахмет массу туристов, он считается одним из символов Стамбула.
В Стамбуле проходит четырнадцатый по счету фестиваль тюльпанов.
В рамках фестиваля тюльпанов в Стамбуле создали ковер из 640 тысяч цветов.
Уникальный "ковер из тюльпанов" ежегодно привлекает на площадь Султанахмет массу туристов, он считается одним из символов Стамбула.
Кадры взрыва, прогремевшего в воскресенье 21 апреля в гостинице Colombo"s Kingsbury Hotel на Шри-Ланке, появились в Сети.
Богослужения в честь Светлого Христова Воскресения начались во всех действующих православных храмах Абхазии в 23:00.
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
В индийском Мангалоре сотни людей бросались друг в друга горящими пальмовыми ветвями.
Трансляция суперсезона международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Съемки документального фильма о национальной культуре абхазов в рамках проекта "Пряничный домик" на канале "Россия. Культура" проходят в Абхазии с 22 апреля.
Депутаты Свободной демократической партии Германии приняли документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.