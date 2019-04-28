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Ковер из тюльпанов: площадь в Стамбуле украсили полотном из живых цветов

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© Видео Youtube/РИА Новости

В Стамбуле проходит четырнадцатый по счету фестиваль тюльпанов.

В рамках фестиваля тюльпанов в Стамбуле создали ковер из 640 тысяч цветов.

Уникальный "ковер из тюльпанов" ежегодно привлекает на площадь Султанахмет массу туристов, он считается одним из символов Стамбула.



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