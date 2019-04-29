Рано радовались: сильный снегопад обрушился на Екатеринбург

На улицах города ночью работала снегоуборочная техника, включая тяжелые грейдеры, а также целая армия дворников.
Все выходные коммунальные службы города боролись с зимой: вывозили снег и рассыпали реагенты.
Но судя по кадрам, город отвоевать у зимы все же не удалось.
Автомобилисты встали в пробках, пешеходы скользили из-за гололедицы, аэропорт "Кольцово" задерживал рейсы из-за дополнительной обработки самолетов специальными реагентами.
По прогнозам метеорологов в понедельник снегопад продолжится. Но уже через неделю ожидается потепление до двадцати градусов, солнце и весна.