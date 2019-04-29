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Рано радовались: сильный снегопад обрушился на Екатеринбург

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© RUPTLY.

Cильный снегопад обрушился в эти выходные на Средний Урал. В Екатеринбурге видимость составляла около 200 метров, а толщина снежного покрова достигла 20 сантиметров.

На улицах города ночью работала снегоуборочная техника, включая тяжелые грейдеры, а также целая армия дворников.

Все выходные коммунальные службы города боролись с зимой: вывозили снег и рассыпали реагенты.

Но судя по кадрам, город отвоевать у зимы все же не удалось.

Автомобилисты встали в пробках, пешеходы скользили из-за гололедицы, аэропорт "Кольцово" задерживал рейсы из-за дополнительной обработки самолетов специальными реагентами.

По прогнозам метеорологов в понедельник снегопад продолжится. Но уже через неделю ожидается потепление до двадцати градусов, солнце и весна.

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