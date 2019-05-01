Надеюсь меня услышат: Караулова об "ошибочности" своего намерения уехать в ИГ*

Варвара Караулова, осужденная на четыре с половиной года за попытку примкнуть к террористической организации ИГ* и освобожденная условно-досрочно из Вологодской колонии, дала пресс-конференцию в МИА "Россия Сегодня".

Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к ИГ*, заявила, что ее опыт и ее история должны помочь другим девушкам принять правильное решение и вовремя остановиться.

"Надеюсь, что уже нет таких желающих, которые бы хотели туда уехать. При этом я хочу верить, что моя история, она во многом сыграла какую-то роль, стала показательной. Но если такие желающие еще есть, я надеюсь, что они меня услышат, я надеюсь, что они подумают над этим еще не раз, еще сто раз и поймут, что это ошибка", - сказала Караулова.

*Запрещенная в России террористическая организация.