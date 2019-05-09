Парад Победы на Красной площади: трансляция завершена

Военные парады в Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, проводятся ежегодно 9 Мая.

Первый парад Победы на Красной площади в Москве состоялся 24 июня 1945 года. После этого до 1995 года он проводился 9 мая в День Победы и только в юбилейные годы – в 1965, 1985 и 1990 годах.

Как ожидается, в параде Победы 9 мая 2019 года впервые примут участие парадные российские кабриолеты Aurus, а в составе войск Национальной гвардии по Красной площади проедут вездеходы "Чаборз-М3", разработанные в Российском университете спецназа в Чечне.

Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов, началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на СССР.

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Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек, применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов.

Более 55 тысяч человек, выходцев из Абхазии, было призвано в ряды Советской Армии и Военно-морского флота, 17,5 тысяч защитников Отечества сложили головы в боях.