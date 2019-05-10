"Живая" река: селевой поток унес стадо коров и машины в Дагестане

Канал "360" опубликовал видео, на котором видно, как течением сносит пытающихся удержаться на ногах животных и пустые машины.
По данным управления МЧС Дагестана, пострадавших людей нет, жизнеобеспечение населения не нарушено.
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей.
Канал "360" опубликовал видео, на котором видно, как течением сносит пытающихся удержаться на ногах животных и пустые машины.
По данным управления МЧС Дагестана, пострадавших людей нет, жизнеобеспечение населения не нарушено.
Пятнистые тюлени (ларги) вальяжно разлеглись на берегах островов архипелага Римского-Корсакова и попали в объективы камер.
Более полутысячи городов в 115 странах мира провели акцию "Бессмертный полк", которая стартовала еще 4 мая.
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Сухуме в четверг 9 мая.
9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война.
Начальник Госуправления Абхазии по строительству и архитектуре Эсфирь Майтоп рассказала о том, какая работа ведется по восстановлению школы N2 в Сухуме после пожара.
Полуфинал Кубка Абхазии по футболу между "Рицой" и "Афоном" проходил на столичном стадионе "Динамо" в пятницу 10 мая.
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