"Живая" река: селевой поток унес стадо коров и машины в Дагестане

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Пожарная сигнализация появится во второй школе Сухума после ремонта Начальник Госуправления Абхазии по строительству и архитектуре Эсфирь Майтоп рассказала о том, какая работа ведется по восстановлению школы N2 в Сухуме после пожара. 188

"Нарт" и "Рица" сыграют в финале Кубка Абхазии по футболу Полуфинал Кубка Абхазии по футболу между "Рицой" и "Афоном" проходил на столичном стадионе "Динамо" в пятницу 10 мая. 101