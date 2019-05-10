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"Живая" река: селевой поток унес стадо коров и машины в Дагестане

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© Видео Телеканал 360

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей.

Канал "360" опубликовал видео, на котором видно, как течением сносит пытающихся удержаться на ногах животных и пустые машины.

По данным управления МЧС Дагестана, пострадавших людей нет, жизнеобеспечение населения не нарушено.



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