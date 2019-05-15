15:58 16 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.56
  • EUR72.37
Поиск
Видео

Акция в поддержку Кирилла Вышинского: трансляция завершена

Получить короткую ссылку
48 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Алексей Куденко

Активисты и журналисты принимают участие в митинге в поддержку журналиста Кирилла Вышинского возле посольства Украины в Москве.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Обеспокоенность выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти поддержать ценности свободы выражения мнений и немедленно освободить Вышинского.

Теги:
Вышинский


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Волю Вышинскому!": акция поддержки руководителя РИА Новости Украина прошла в Москве
Хорошо сидим: в США мойщики окон застряли на раскачивающемся подъемнике
Кем были пророки
Пророки из Корана: кем они были

Соцсети

Sputnikabkhazia