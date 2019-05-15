Акция в поддержку Кирилла Вышинского: трансляция завершена

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Обеспокоенность выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти поддержать ценности свободы выражения мнений и немедленно освободить Вышинского.