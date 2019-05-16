Сквозь тернии: в Москве утиному семейству помогли добраться до реки

Люди остановили движение и помогли утке с выводком перейти проезжую часть, передает RT.
Некоторым птенцам понадобилась помощь, чтобы преодолеть бордюр и добраться до реки.
В сети появилось видео необычной спасательной операции на одной из дорог Москвы.
Люди остановили движение и помогли утке с выводком перейти проезжую часть, передает RT.
Некоторым птенцам понадобилась помощь, чтобы преодолеть бордюр и добраться до реки.
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