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Сквозь тернии: в Москве утиному семейству помогли добраться до реки

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© Видео RUPTLY

В сети появилось видео необычной спасательной операции на одной из дорог Москвы.

Люди остановили движение и помогли утке с выводком перейти проезжую часть, передает RT.

Некоторым птенцам понадобилась помощь, чтобы преодолеть бордюр и добраться до реки.



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