С "Новой силой": столкновения между полицией и антифа-активистами в Болоньи

Спецподразделения итальянской полиции прибыли на улицы Болоньи в связи с беспорядками, вызванными приездом в город Роберто Фиоре, лидера правой партии "Новая Сила".

Фиоре участвовал в митинге на площади Гальвани, посвященном предстоящим выборам в Европарламент. Протестующие пытались прорваться через кордон полиции, чтобы сорвать выступление Фиоре, но безуспешно.

На видео оказались запечатлены столкновения между протестующими антифашистами и полицией, которые усилились после того, как в стражей порядка была брошена дымовая шашка.

Фиоре, который в разговорах с журналистами сам себя называет фашистом, идет на переизбрание в Европарламент, выборы в который пройдут 23-26 мая.