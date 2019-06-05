"Мексиканская Атлантида": затопленный храм XVI века показался из воды

Монастырь был построен в XVI веке, но из-за возведения дамбы в 1966 году скрылся на глубине водохранилища, сообщает RT.
Летом, когда оно мелеет, древний храм показывается на поверхности и, как магнит, привлекает туристов со всего мира.
В Мексике затопленный монастырь святого апостола Сантьяго выступил из-под воды.
Монастырь был построен в XVI веке, но из-за возведения дамбы в 1966 году скрылся на глубине водохранилища, сообщает RT.
Летом, когда оно мелеет, древний храм показывается на поверхности и, как магнит, привлекает туристов со всего мира.
В Вооруженных силах России стартовал летний период обучения.
Чемпионат Европы ConIFA-2019 проходит в столице Нагорного Карабаха, в городе Степанакерт.
Чемпионат Европы ConIFA-2019 проходит в столице Нагорного Карабаха, в городе Степанакерт.
Чемпионат Европы ConIFA-2019 проходит в столице Нагорного Карабаха, в городе Степанакерт.
V Всемирные игры юных соотечественников, в которых принимают участие спортсмены из Абхазии в возрасте от 14 до 15 лет, пройдут в Ханты-Мансийске с 1 по 6 июня.
О том, как живет медвежонок Балу, судьбой которого обеспокоилась туристка из России, увидев, что он находится на привязи в Бзыбском ущелье, и в каких условиях сегодня содержится маленький зверь, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Мультидисциплинарная группа российских врачей, в которую входят специалисты по протезированию верхних и нижних конечностей, травматологи-ортопеды, реабилитологи, начала работу в Сирии в среду 5 июня.