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"Мексиканская Атлантида": затопленный храм XVI века показался из воды

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© Видео Youtube/ RT на русском

В Мексике затопленный монастырь святого апостола Сантьяго выступил из-под воды.

Монастырь был построен в XVI веке, но из-за возведения дамбы в 1966 году скрылся на глубине водохранилища, сообщает RT.

Летом, когда оно мелеет, древний храм показывается на поверхности и, как магнит, привлекает туристов со всего мира.

Теги:
Мексика


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