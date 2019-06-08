Кто ж его посадит: китайский охранник проводит дежурство совершенно неподвижно

25-летний Янь Цзянь работает охранником одного из торговых центров в провинции Шаньси в Китае.

Свое дежурство Янь Цзянь проводит абсолютно неподвижно. Как будто он глиняный солдат терракотовой армии в мавзолее императора Цинь Шихуанди. Покупатели и просто прохожие изумлены его стойкостью.

"Я всегда сохраняю воинский дух. Я понимаю, что следует быть дисциплинированным, когда я стою на посту во время дежурства. Люди фотографируются со мной. Я им не отказываю - это своего рода признание моей работы", - говорит Янь Цзянь.

Владельцы торгового центра тоже довольны его работой, застывшая поза которого привлекает в магазин множество посетителей.

Сам Янь восхищается военными и к исполнению своих обязанностей относится, как настоящий солдат.