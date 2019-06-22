20:08 22 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.13
  • EUR71.35
Поиск
Видео

Идеальный тембр: серых тюленей научили петь

Получить короткую ссылку
8 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© AP Photo.

Ученые из Сент-Эндрюсского университета (Великобритания) выяснили, что серые тюлени могут подражать мелодиям

Изучая способности серых тюленей к обучению в области голосовой коммуникации, ученые заметили, что эти ластоногие на удивление точно могут повторять человеческую речь и даже мелодии, которые услышат.

Ученые из шотландского Сент-Эндрюсского университета работали с тремя тюленями по имени Зола, Дженис и Гэндальф. С самого рождения все их звуки записывались, чтобы составить своеобразный естественный "каталог тюленьего репертуара".

Оказалось, что тюлени задействуют те же структуры в гортани, чтобы издавать необычные для них звуки, которые используют и люди.

Вместе с результатами исследования были опубликованы видеокадры с "поющими" серыми тюленями.

По теме

Детеныш тюленя пытается серфить
Тюлений всплеск: ларги массово разлеглись на берегах островов Приморья


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Первые дни Великой Отечественной войны
Никто не забыт: акция "Свеча памяти" прошла в Вашингтоне
Правила безопасности в купальный сезон
Ваш спасательный круг: правила безопасного поведения на воде

Соцсети

Sputnikabkhazia