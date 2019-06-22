Идеальный тембр: серых тюленей научили петь

Ученые из Сент-Эндрюсского университета (Великобритания) выяснили, что серые тюлени могут подражать мелодиям

Изучая способности серых тюленей к обучению в области голосовой коммуникации, ученые заметили, что эти ластоногие на удивление точно могут повторять человеческую речь и даже мелодии, которые услышат.

Ученые из шотландского Сент-Эндрюсского университета работали с тремя тюленями по имени Зола, Дженис и Гэндальф. С самого рождения все их звуки записывались, чтобы составить своеобразный естественный "каталог тюленьего репертуара".

Оказалось, что тюлени задействуют те же структуры в гортани, чтобы издавать необычные для них звуки, которые используют и люди.

Вместе с результатами исследования были опубликованы видеокадры с "поющими" серыми тюленями.