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Отряд боевых кораблей Северного флота зашел в порт Гаваны

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© RUPTLY.

Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" зашел в порт Гаваны в понедельник 25 июня.

Отряд кораблей вышел в поход из Североморска 26 февраля. За это время суда преодолели в общей сложности расстояние равное 28 тысячам морских миль.

Российские моряки совершали заходы в порты Джибути, Коломбо, Циндао. Майские праздники моряки встретили во Владивостоке, пересекли Тихий океан, экватор.

На прошлой неделе корабли прошли Панамский канал.

Предполагается, что фрегат "Адмирал Горшков" посетит чрезвычайный и полномочный посол России на Кубе Андрей Гуськов, а также представители командования Вооруженных сил Кубы.

Заход кораблей ВМФ России в Гаванскую бухту вызвал большой интерес у местных жителей и туристов. Они наблюдали за продвижением судов с Андреевскими флагами к месту якорной стоянки со знаменитой набережной Гаваны - Малекон. Многие фотографировались на фоне российского противолодочного корабля, который сразу же стал одной из главных достопримечательностей исторического центра кубинской столицы.



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