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На краю "Мира": дрон снял огромный алмазный карьер в Якутии

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© RUPTLY.

Впечатляющие кадры с высоты птичьего полета над рудником "Мир", коренного месторождения алмазов, были сняты 21 июня в алмазной столице России – в городе Мирный.

Но даже съемке с высоты не удалось в полной мере передать огромный размер одного из крупнейших искусственных карьеров в мире.

Карьер достигает в диаметре 1,2 километра и уходит в глубину земной коры на 525 метров. Масштаб рудника невероятен. Ходят легенды, что образующиеся воздушные завихрения над искусственным отверстием засасывали пролетающие самолеты в его глубины.

Кимберлитовая трубка, образование которой говорит о наличии алмазов, была найдена в 1955 году. Спустя два года началась разработка месторождения. Наземные работы на карьере были завершены в 2001 году, а в 2007 году была остановлена и подземная добыча алмазов.

Рудник был окончательно закрыт в 2017 году из-за наводнения, в результате которого погибли восемь горняков.

Теги:
алмазы


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