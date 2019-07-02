Прага нарушила соглашение о полетах, заявили в Минтрансе России

Власти Чехии нарушили соглашение о воздушном сообщении между Прагой и Москвой, аннулировав разрешения на рейсы российских перевозчиков.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Прага, введя запрет на полеты некоторых российских компаний, нарушила соглашение о воздушном сообщении между Россией и Чехией, заявили РИА Новости в пресс-службе российского министерства транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что вопрос полного возобновления авиасообщения между Россией и Чехией может решиться в самые сжатые сроки, переговоры между сторонами продолжаются.

Прага аннулировала разрешение на полеты нескольких российских авиакомпаний в Чехию во вторник 2 июля. В качестве причины указывается, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам.

В результате несколько рейсов в Прагу из Москвы отменила крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот", низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары, о приостановке полетов в Чехию из Екатеринбурга также сообщила компания "Уральские авиалинии". Позже "Уральские авиалинии" заявили о возобновлении перевозок в Чехию из Екатеринбурга.

Единственным перевозчиком, который на данный момент выполняет рейсы из Праги в Москву, остались "Чешские авиалинии". Они летают из Шереметьево дважды в день.

В Совете Федерации России назвали произошедшее недоразумением и выразили надежду на скорейшее решение вопросов. По словам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, политической подоплеки в аннулировании Чехией разрешений на полеты российских авиакомпаний нет.