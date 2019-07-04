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Поем и показываем: смотрите как на радио Sputnik дали джазу

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© Sputnik / Акоп Кущян

Джазовая исполнительница Валерия Гехнер спела песню Дины Вашингтон "Mad About the Boy" в студии радио Sputnik в четверг 4 июля.

Кто сказал, что джаз можно исполнять только в клубе или баре? Посмотрите, как органично свободная музыка звучит в студии радио Sputnik Абхазия.

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Джазовая исполнительница, участница пятого сезона шоу "Голос" Валерия Гехнер пришла на радио Sputnik, рассказала о предстоящем концерте в Абхазской Государственной филармонии в рамках Международного джазового фестиваля SUKHUM AQUAJAZZ 2019. Поведала о том, чего ждать абхазскому зрителю, а в конце беседы Гехнер сделала музыкальный подарок слушателям радио Sputnik Абхазия и исполнила песню Дины Вашингтон Mad About the Boy.

Подробную беседу с Валерией Гехнер можно послушать в утреннем эфире радио Sputnik Абхазия, на волне 103.2 Fm в пятницу 5 июля в 8:35.

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Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019 проходит в республике в четвертый раз, ранее в нем принимали участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова, блюзовая группа Red Rocks, гитарист Алексей Кузнецов и другие. В этом году в фестивале также принимают участие джазмен Алексей Самарин и участница шоу "Голос 5" Валерия Гехнер.

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Теги:
джаз


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