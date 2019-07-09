Семейный выезд: как мать сорока четырех детей путешествует по Абхазии

Мать сорока четырех детей Лилиана Романова из Подольска приехала с 14 детьми на отдых в Абхазию.

Многодетная семья Романовых четыре года назад открыла для себя Абхазию. С тех пор каждый год ездит в республику летом на отдых. В этом году семье подарили новый автобус, который они прозвали "Цыпой". Из-за яркого желтого цвета.

Романовы сразу же закинули в рюкзаки пару футболок, шорты и купальники и рванули на новой машине в Абхазию.

Романовы уже успели побывать в Хашупсинском каньоне, на Рице, на Гегском водопаде и Новом Афоне.

Лилиана не просто показывает детям города Абхазии, но и знакомит их с историей. После экскурсии каждого ребенка она лично экзаменует. Успехи у детей, кстати говоря неплохие.

Романовы поженились в 1987 гоу. У Лилианы своих семеро, еще 27 воспитанников она взяла из приюта, а десятерых подобрала на улице.

Дети пришли в семью в большинстве своем с тяжелой судьбой. У кого-то на глазах убили мать, у кого-то родители страдали алкоголизмом. Но Лилиана с мужем излечивают их раны – дарят любовь детям, адаптируют их и социализируют.