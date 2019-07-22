Пожелай мне удачи: Metallica спела "Группу крови" Виктора Цоя

Музыканты группы Metallica исполнили легендарную композицию Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Москве в воскресенье 21 июля.

Metallica исполнила песню "Группа крови" на русском языке во время концерта в Лужниках. Выступление легендарной рок-группы в Москве прошло в рамках WorldWired Tour.

Концертное агентство Sav Entertainment опубликовало "шпаргалку", по которой музыканты Metallica выучили песню Виктора Цоя "Группа крови".

Русский текст написан латиницей и разбит на слоги.

"Группа крови" вошла в одноименный альбом, который "Кино" представило в 1988 году. Впервые ее исполнили 3 июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба.